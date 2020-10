POL-OL: +++ Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Zeugenaufruf +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (Tatzeit zwischen 0 und 4.50 Uhr) schlugen unbekannte Täter eine Scheibe am Eingangsbereich eines Lebensmittelgeschäfts am Osterkampsweg ein. Durch die Öffnung gelangten die Einbrecher in einen Vorraum, wo sie eine Schiebetür aufhebelten. Auf diese Weise gelangten sie in den Markt, aus dem sie Tabakwaren, Getränke und Lebensmittel entwendeten. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Ermittlungen der Polizei stützen sich unter anderem auf die Aussage eines Zeitungszustellers. Der 52-Jährige schilderte, dass zur Tatzeit fünf bis sechs Männer am Lerigauweg, an der Kennedystraße sowie am Osterkampsweg unterwegs gewesen seien und dort mehrere Mülltonnen umgestoßen sowie Außenspiegel an parkenden Fahrzeugen beschädigt hätten. Die Ermittler schließen einen Zusammenhang mit dem Einbruch nicht aus. Es soll sich um Männer im Alter von 16 bis 19 Jahren gehandelt haben. Zwei der Unbekannten seien blond, die anderen dunkelhaarig gewesen. Einige von ihnen hätten Trainingsjacken und dunkle Hosen getragen. Die Gruppe habe drei Herrenfahrräder bei sich gehabt.

Die Polizei hofft auf weitere Hinweise zur Tat oder zu den möglichen Tätern. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 beim Zentralen Kriminaldienst melden. (1186313)

