Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Einfamilienhaus und Diebstahl von Werkzeug +++

Oldenburg (ots)

In der Straße Ewigkeit ist es in den vergangenen Tagen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter hatten in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagabend (20 Uhr) zunächst die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen und waren so ins Wohnzimmer gelangt. Im Haus öffneten die Täter auf der Suche nach Wertgegenständen mehrere Schränke und Schubladen. Die Einbrecher konnten unerkannt flüchten. Zu möglichem Diebesgut liegen der Polizei derzeit noch keine Informationen vor. (1185847)

Aus dem Keller eines Rohbaus an der Dragonerstraße ist im Zeitraum von Freitagmittag bis Montag, 10.30 Uhr, eine Baumaschine entwendet worden. Die Diebe hatten gewaltsam die Tür zum Keller aufgebrochen. Mehrere Bürocontainer auf dem Grundstück wurden ebenfalls aufgehebelt und durchwühlt. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 600 Euro. (1183194)

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell