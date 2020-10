Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Nachtrag: Verkehrsunfall mit zunächst zwei lebensgefährlich und vier leichtverletzten Personen; Zeugenaufruf++

Oldenburg (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich am So., 11.10.2020, 13.00 Uhr, in 26689 Apen, OT Nordloh, Saterlandstraße, L 827, ein Verkehrsunfall mit zwei zunächst lebensgefährlich und vier leichtverletzten Personen.

Die beiden als lebensgefährlich verletzt eingestuften Personen befinden sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Unterdessen ist bekannt geworden, dass die Fahrzeugführerin bzw. der Fahrzeugführer eines dunklen BMW möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen kann. Die Person wird daher gebeten sich bei der Polizeidienststelle Westerstede zu melden. Sofern es weitere Zeugen gibt, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden auch diese gebeten sich an die Polizeidienststelle Westerstede zu wenden.

