Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Körperverletzung am LaOla-Markt +++

Oldenburg (ots)

Auf dem Gelände des LaOla-Marktes an der Messestraße kam es am Sonntag zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitspersonal und mehreren unbekannten Männern.

Ein 27-jähriger Security-Mitarbeiter schilderte den Beamten, dass er am Abend mit weiteren Kollegen des Sicherheitsdienstes unter anderem für die Einlasskontrollen zuständig war. Gegen 19.30 Uhr sei zwei Männern der Einlass auf das Gelände verwehrt worden, da diese keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Die beiden Unbekannten hätten sich daraufhin entfernt. Etwa eine Stunde später seien die beiden etwa 18- bis 20-Jährigen zurückgekehrt und hätten nach Zeugenangaben nochmals versucht, das Festgelände zu betreten. Als sie erneut abgewiesen wurden, schlugen sie den 27-Jährigen mehrfach mit der Faust. Außerdem sei der Mann offenbar mit einem spitzen Gegenstand leicht am Rücken verletzt worden. Die beiden Angreifer seien daraufhin mit drei bis vier weiteren Männern in Richtung Bahnhof geflüchtet. Die Täter sollen dunkle lockige Haare gehabt haben; einer von ihnen sei mit schwarzer Jacke und brauner Hose bekleidet gewesen.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (1180574)

