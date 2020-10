Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht++

Oldenburg (ots)

Am frühen Morgen kam es auf der Feldlinie (K 138) zu einem Unfall zwischen einem 21jährigen Radfahrer und einem 62jährigen Pkw-Fahrer. Ersten Ermittlungen nach befuhr der Radfahrer gegen 07:02 Uhr den rechtsseitigen Radweg auf der Feldlinie in Fahrtrichtung Petersfehn. In Höhe der Haus-Nummer 42 überquerte er mit seinem Fahrrad die Fahrbahn, um die gegenüber befindliche Grundstückseinfahrt zu erreichen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem in Fahrtrichtung Kayhausen fahrenden Pkw.

Der schwer verletzte Fahrradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls darum, sich unter der Telefonnummer 04403/927-115 beim Polizeikommissariat Bad Zwischenahn zu melden.

