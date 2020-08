Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Sturmtief verlief glimpflich

Ennepetal (ots)

Das Sturmtief am Mittwoch verlief für die Feuerwehr Ennepetal relativ glimpflich. Zwischen 5 Uhr morgens und 15 Uhr nachmittags wurden insgesamt 8 Sturmschäden durch die Hauptwache an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet abgearbeitet. Zumeist handelte es sich um abgebrochene Äste und abgestorbene junge Bäume die ohne Hilfsmittel am Straßenrand abgelegt worden sind.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell