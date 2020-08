Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 25.08.2020 , wurde die Feuerwehr Ennepetal zu folgenden Einsätzen alarmiert. In der Zeit von 10:12 Uhr bis 10:42 ging der Alarm ein, Tragehilfe für den Rettungsdienst zu leisten. In der Julius-Bangert-Str. musste aufgrund enger und baulicher Gegebenheiten Tragehilfe geleistet werden. 5 Einsatzkräfte rückten aus mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und unterstützten. In der Zeit von 14:20 Uhr bis 14:32 Uhr ging es dann in die Voerderstraße zu einem Einsatz Person im Aufzug. 5 Einsatzkräfte rückten aus mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und öffneten die Aufzugstür im zweiten Obergeschoss des Hauses. Die Person im Aufzug benötigte keine Rettungsdienstliche Behandlung und der Besitzer des Hauses wurde über den defekten Aufzug informiert.

