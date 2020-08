Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots)

Am Montag, den 24.08.2020 wurde die Feuerwehr, parallel zu einem Einsatz in der Heilenbecker Straße, um 16:48 Uhr zu einer Firma in der Breckerfelder Straße alarmiert. Aus unbekannten Gründen hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Das Gebäude wurde erkundet und die Anlage wieder in Ruhe versetzt. Eingesetzt waren die Löschgruppen Oberbauer und Külchen. Aufgrund des Paralleleinsatzes wurde eine Drehleiter aus Schwelm und ein Tanklöschfahrzeug aus Breckerfeld mitalarmiert. Der Einsatz konnte um 17:32 Uhr beendet werden.

