Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Ennepetal (ots)

Am Montag, den 24.08.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 16:39 Uhr in die Heilenbecker Straße gerufen. Dort waren zwei PKW frontal zusammen gestoßen. In einem der beiden Fahrzeugen war eine Person massiv eingeklemmt.

Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung bis der Rettungsdienst eintraf und stellte den Brandschutz sicher. Parallel wurde eine sogenannte "patientenorientierte Rettung" durchgeführt. Dabei wurde das Fahrzeug unterbaut, ein Glasmanagement durchgeführt sowie mit hydraulischem Rettungsgerät eine Betreuungsöffnung und Rettungsöffnungen geschaffen. Ein innerer Retter unterstützte den Rettungsdienst im Fahrzeug. Aufgrund der massiven Einklemmung musste das Fahrzeug mit 2 Seilwinden auseinander gezogen werden. Nach der Befreiung der Person konnte eine weitere rettungsdienstliche Versorgung durchgeführt werden.

Der Patient wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Bochumer Klinikum geflogen. Der zweite Patient wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz war die hauptamtliche Wache, die Löschgruppen Rüggeberg und Voerde sowie der Löschzug Milspe/Altenvoerde, die Polizei, Rettungsdienstfahrzeuge des EN-Kreises und ein Rettungshubschrauber. Der Einsatz wurde um 18:55 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell