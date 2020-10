Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Hoher Schaden nach Einbruch in Wohnhaus +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Einbruch in eine Wohnung am Harreweg erbeuteten unbekannte Täter Wertsachen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Die Einbrecher hatten am Sonntag 19 und 23.20 Uhr ein im Erdgeschoss gelegenes Fenster aufgehebelt und waren so in ein Schlafzimmer gelangt. Im Obergeschoss des Wohnhauses durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten aus einem weiteren Schlafzimmer einen kompletten Tresor mit Bargeld und Goldschmuck sowie diverse Paar Schuhe und Handtaschen.

Die Diebe konnten unerkannt flüchten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05441/790-4115 entgegen. (1180763)

