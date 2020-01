Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrerin verletzt

Lingen (ots)

Am Montag kam es gegen 7:45 Uhr auf der Lindenstraße in Lingen zu einem Zusammenstoß von zwei Radfahrerinnen, wobei sich eine der Radfahrerinnen verletzte. Die Zweite setzte ihre Fahrt fort. Diese war in Begleitung von zwei weiteren Radfahrerinnen und wird wie folgt beschrieben: 14-16 Jahre alt, braune Haare, dunkle Jacke. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell