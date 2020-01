Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Falsche Handwerker erbeuten Bargeld und Schmuck, Wiesbaden, Moritzstraße, 06.01.2020, 15:00 Uhr - 15:30 Uhr

(He)Eine 88-jährige Wiesbadenerin aus der Moritzstraße wurde gestern zum Opfer von Trickdieben, welche sich als Handwerker ausgaben. Die zwei Täter klingelten gegen 15:00 Uhr an der Wohnungstür der Geschädigten und gaben an, innerhalb des Mehrfamilienhauses einen Wasserschaden beheben zu müssen. Die Wohnungsinhaberin zeigte sich hilfsbereit und ließ die Männer in die Wohnung. Ab diesem Zeitpunkt hatte die Seniorin praktisch schon keine Chance mehr, den gewissenlosen Trickdieben nicht zum Opfer zu fallen. Wie immer bei dieser Masche lenkte nun ein Täter die 88-Jährige ab, während der andere die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte. Die Täter trieben ihr Tun noch auf die Spitze, als sie die Dame noch um 250 Euro "Arbeitslohn" baten. Gearbeitet hatten sie jedoch, außer die Wohnung nach Diebesgut zu durchsuchen, absolut nichts. Die 250 Euro wurden ausgehändigt, was die Täter noch auf ein weiteres Bargeldversteck aufmerksam machte. Mit der gesamten Beute im Wert von circa 1.500 Euro verschwanden dann die Täter in unbekannte Richtung. Beschreibung Täter 1: Über 50 Jahre, groß, schwarze Haare, auffällige Flecken im Gesicht, "südländisch", sprach kein fließendes Deutsch, dunkle Kleidung. Beschreibung Täter 2: Über 50 Jahre, etwas kleiner, schwarze Haare, "südländisch", sprach kein fließendes Deutsch, dunkle Kleidung, gelbe Weste, schwarze Handschuhe. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Nase gebrochen - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Wellritzstraße, 07.12.2019, 21:30 Uhr

(He)Wie der Polizei erst verspätet mitgeteilt wurde, kam es bereits am Samstag, dem 07.12.2019, gegen 21:30 Uhr in der Wellritzstraße zu einer Körperverletzung, bei der einem 18-Jährigen aus Groß-Gerau die Nase gebrochen wurde. Der Geschädigte war den eigenen Angaben zufolge gegen 21:30 Uhr, gemeinsam mit einem Bekannten, auf Fahrrädern in der Bleichstraße unterwegs. Dort seien vier Jugendliche, ohne auf sie als Radfahrer zu achten, über die Straße gelaufen. Es sei zu einem Beinahezusammenstoß, jedoch zu keiner Berührung gekommen. Der Geschädigte sei dann in die Wellritzstraße vor ein dortiges Restaurant gefahren, um sich dort mit einem weiteren Freund zu treffen. Die Vierergruppe sei ihnen jedoch gefolgt und habe sie vor dem Restaurant unmittelbar, mutmaßlich wegen der vorherigen Situation auf der Bleichstraße, angegriffen. Hierbei habe man dem Geschädigten mit einem Tritt in das Gesicht das Nasenbein gebrochen. Von den drei Angegriffenen, selbst iranische Staatsbürger, werden die Angreifer als "südländisch aussehend" beschrieben. Zwei seien circa 1,85 Meter groß, die beiden anderen kleiner gewesen. Eine Person habe einen Rucksack und einer der Größeren an den Seiten rasierte und auf dem Oberkopf gelockte Haare getragen. Eine kleinere Person habe eine weiße Kappe auf dem Kopf getragen, wobei sämtliche Personen grundsätzlich dunkel, mit dicken Winterjacken, bekleidet gewesen wären. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbruch in Kindergarten, Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, 20.12.2019 - 06.01.2020, 07:00 Uhr

(He)Im Verlauf der Weihnachtsferien kam es im Kurt-Schumacher-Ring zu einem Einbruch in die Kita der Hochschule Rhein Main, bei der die Täter einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursachten, nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nichts entwendeten. Gestern wurde festgestellt, dass die Einbrecher seit dem 20.12.2019 ein Fenster des betroffenen Gebäudes zerstört und anschließend die Innenräume durchsucht hatten. Nach der Absuche gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Versuchter Einbruch in Bürgerhaus, Wiesbaden, Lehrstraße, 06.01.2020, 00:30 Uhr - 07:15 Uhr

(He)In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen Einbrecher in der Lehrstraße in ein Bürgerhaus ein und hinterließen einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet. Den ersten Ermittlungen zufolge öffneten die Täter zwischen 00:30 Uhr und 07:15 Uhr gewaltsam einen in der Saalgasse gelegenen Hintereingang und durchsuchten anschließend mehrere Innenräume. Ohne Beute ergriffen die Täter dann die Flucht und entkamen unerkannt in Richtung Lehrstraße. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Kabel von Baustelle entwendet, Wiesbaden-Nordenstadt, Quittenweg, 20.12.2019 - 06.01.2020, 07:00 Uhr

(He)Im Zeitraum zwischen dem 20.12.2019 und gestern, 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einer im Qittenweg in Nordenstadt gelegenen Baustelle circa 130 Meter Starkstromkabel und verursachten dadurch einen Schaden von circa. 6.000 Euro. Das betroffene Baustellengelände ist mit Bauzäunen umgeben. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Aufgrund der Länge und des damit einhergehenden Gewichtes der Kabel kann von einem Abtransport mit einem Fahrzeug ausgegangen werden. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbrecher gehen leer aus, Rüdesheim am Rhein, Aulhausen, Marienhausen, Freitag, 27.12.2019, 12:00 Uhr - Donnerstag, 02.01.2020, 07:30 Uhr

(ka)Im Tatzeitraum zwischen dem 27.12.2019 und dem 02.01.2020 ereignete sich in der Straße "Marienhausen" in Rüdesheim ein Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich mithilfe einer Leiter Zugang über ein Dachfester in das betroffene Bürogebäude. Als die Täter keine Beute vorfinden konnten flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Bei diesem Einbruch entstand jedoch an dem Fenster ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722 / 9112 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Graffiti an Bankfiliale, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Freitag, 03.01.2020, 16:00 Uhr - Montag, 06.01.2020, 10:00 Uhr

(ka)Am vergangenen Wochenende besprühten Unbekannte die Wand einer Bankfiliale in der Rheingaustraße in Oestrich. Die unbekannten Täter verwendeten bei der Tat schwarze und grüne Farbe. Bei der Sachbeschädigung verursachten die Graffitisprayer einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei in Rüdesheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06722 / 9112 - 0 zu melden.

3. Auto beschmiert, Idstein, Wiesbadener Straße, Samstag, 28.12.2019, 15:00 Uhr - Montag, 06.01.2020, 08:00 Uhr

(ka)Im Laufe der vergangenen Tage wurde ein abgestellter BMW mit gelbgoldener Farbe in der Wiesbadener Straße in Idstein beschmiert. Unbekannte Täter verursachten mit dem gelbgoldenen Graffiti einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Die Polizeistation in Idstein hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06126 / 9394 - 0 zu melden.

4. Einbruchsdiebstahl, Bad Schwalbach, Wiedbachstraße, Freitag, 20.12.2019, 10:30 Uhr - Montag, 06.01.2020, 15:30 Uhr

(ka)Im Tatzeitraum zwischen dem 20.12.2019 und dem 06.01.2020 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Wiedbachstraße in Bad Schwalbach ein. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zum Gebäude, indem sie das Türschloss aufbrachen. Einer ersten Prüfung zufolge entwendeten die Täter ein Laptop. Ob weitere Wertsachen gestohlen wurden steht derzeit noch nicht genau fest. Alleine der Sachschaden an der Tür beträgt rund 300 Euro.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 / 7078 - 0 in Verbindung zu setzen.

5. Fahrzeug mit beschädigtem Außenspiegel gesucht, Geisenheim, Rüdesheimer Straße, 06.01.2020, 08:00 Uhr

(He)Gestern Morgen kam es in der Rüdesheimer Straße in Geisenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem an einem geparkten PKW ein Außenspiegel beschädigt wurde, der betroffene PKW jedoch bis dato nicht bekannt ist und von der Polizei Rüdesheim gesucht wird. Den Angaben des Unfallverursachers zufolge, befuhr dieser gestern gegen 08:00 Uhr die Rüdesheimer Straße stadtauswärts. Hierbei habe er mit seinem Mercedes in Höhe des Parks Monrepos den linken Außenspiegel eines geparkten PKW gestreift. Der Mercedesfahrer fuhr jedoch zunächst weiter und meldete den Unfall erst im Nachgang der Polizei. Fahrzeugbesitzer, welche gestern Morgen gegen 08:00 Uhr an der Örtlichkeit ihr Fahrzeug abgestellt hatten und im Nachgang eine Beschädigung des linken Außenspiegels feststellten, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

