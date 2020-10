Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich und vier leichtverletzten Personen++

Oldenburg (ots)

Am So., 11.10.2020, 13.00 Uhr, ereignete sich in 26689 Apen, OT Nordloh, Saterlandstraße, L 827, ein Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich und vier leichtverletzten Personen.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 32-jährige Unfallbeteiligte aus der Stadt Westerstede mit seinem PKW Renault die L 827 aus Richtung Augustfehn kommend in Richtung Nordloh. Im Verlauf einer Rechtskurve leitet er einen Überholvorgang ein. Bei diesem Überholvorgang touchiert er den vor seinem Fahrzeug fahrende PKW Audi im hinteren linken Bereich. Der 32-jährige Unfallbeteiligte verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt frontal gegen einen Straßenbaum. Das Fahrzeug wird auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kommt auf der Fahrbahn zum Stehen. Die drei Insassen des PKW Audi, Fahrzeugführer 27 Jahre aus der Gemeinde Edewecht, Mitfahrerinnen 30 Jahre und 5 Jahre aus Barßel, werden leicht verletzt. Der 32-jährige wird ebenfalls leicht verletzt. Die auf dem Rücksitz befindlichen Kinder, 12 Jahre aus der Stadt Westerstede, 13 Jahre aus der Gemeinde Barßel, werden lebensgefährlich verletzt. Die Leichtverletzten werden der Ammerlandklinik in Westerstede mittels RTW zugeführt. Die lebensgefährlich verletzten Kinder werden mittels Rettungshubschrauber den Kliniken Oldenburg und Groningen zugeführt.

