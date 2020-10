Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Falschfahrer auf A29 Höhe Autobahnabfahrt Zetel

Oldenburg (ots)

Am 11.10.2020 meldet ein Verkehrsteilnehmer um 13:27 Uhr einen Falschfahrer in der Autobahnabfahrt Zetel. Nach Zeugenangaben soll es sich bei der Falschfahrerin augenscheinlich um eine Dame im Alter zwischen 70 bis 80 Jahren handeln. Die Dame beabsichtigte, mit ihrem silbernen Golf IV von der Blauhander Straße, über die Autobahnabfahrt Zetel auf die Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven der A29 aufzufahren. Das Auffahren in Richtung Wilhelmshaven ist aufgrund des Brückenneubaus in dem Bereich nicht möglich, so das die Dame als Falschfahrerin in Erscheinung getreten ist. Ein Auffahren auf die durchgehende Fahrbahn der Autobahn in Richtung Oldenburg konnte durch entgegenkommende Verkehrsteilnehmer/ Zeugen gerade noch verhindert werden.

Sollten sie sachdienliche Hinweise zum ereigneten Sachverhalt, Kennzeichen des Pkw oder der Identität der Falschfahrerin geben können, melden sie sich bitte bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter der Telefonnummer 04402/933115.

