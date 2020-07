Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Cannabisgeruch in der Luft

Kaiserslautern (ots)

Während einer Fußstreife ist Polizeibeamten am frühen Montagmorgen auf dem Bahnhofsvorplatz Cannabisgeruch aufgefallen. Den Geruch konnten sie einem jungen Mann zuordnen, der - so sah es aus - in seiner Hand einen Joint hielt. Die Personalien des 18-Jährigen wurden festgestellt, der Mann für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht, der Joint sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich in der Nacht zu Dienstag auch ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis eingehandelt. Er war gegen halb 2 im Blechhammerweg in eine Polizeikontrolle geraten - dabei fanden die Beamten in seinen Sachen mehrere Gramm Marihuana. Der 38-Jährige wollte keine Angaben machen und zeigte sich insgesamt extrem unkooperativ, aufbrausend und aggressiv. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell