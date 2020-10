Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte sprühen Graffitis an Hauswand: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Freitag die Hauswand einer Synagoge im Kasseler Stadtteil Wesertor mit Farbe besprüht und damit einen Schaden von rund 500 Euro angerichtet. Da ein politisches Motiv derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, werden die weiteren Ermittlungen in diesem Fall von den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Sie suchen Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Eine Streife des Polizeireviers Mitte hatte die frischen Graffitis an dem Gebäude in der Bremer Straße, Ecke Mosenthalstraße, kurz nach Mitternacht festgestellt. Da die silberne Farbe noch nicht vollständig getrocknet war, gehen die Ermittler davon aus, dass die Tat kurz zuvor stattgefunden hatte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den bislang noch unbekannten Tätern, die die Schriftzüge "JK", "AK" sowie "MF" an die Wand gesprüht hatten, verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und den Ermittlern der Kriminalinspektion Staatsschutz Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

