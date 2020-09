Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Autos durch Feuer zerstört-Polizei sucht Zeugen

Neuenhaus (ots)

Nachdem es in der Nacht zu Sonntag im Dackhorstweg zu einem Brand zweier Autos gekommen ist, sucht die Nordhorner Polizei nun nach Zeugen.

Anwohner waren auf das Feuer auf einem Parkplatz zwischen der Volksbank und der gegenüberliegenden Großbaustelle aufmerksam geworden und alarmierten die Feuerwehr. Ein Seat Leon sowie eine Mercedes C-Klasse wurden durch die Flammen zerstört.

Die Ursache des Brandes ist bislang nicht abschließend geklärt. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist sowohl ein technischer Defekt, als auch eine mögliche Brandstiftung nicht auszuschließen. Weitere Ermittlungen sollen darüber Aufschluss geben.

In gleicher Nacht wollen Zeugen in Neuenhaus das Abbrennen eines Feuerwerks beobachtet haben. Ob dies möglicherweise mit dem Brand in Zusammenhang steht, ist bislang nicht bekannt.

Personen, die Hinweise zu dem Brand oder zu einem Feuerwerk machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell