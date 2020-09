Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Peugeot beschädigt

Papenburg (ots)

Am 28. August kam es auf dem Parkplatz beim Krankenhaus in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines grauen Peugeot parkte dort gegen 5.30 Uhr. Als er gegen 13.15 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er vorne links einen Schaden fest, der auf ca. 1000 Euro geschätzt wird. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich mit dem Geschädigten in Verbindung zu setzen. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, sich zu unter der Rufnummer 04961/9260 melden.

