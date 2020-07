Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Millionenschaden bei Brand in Gewerbehalle

Geeste (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es im Ortsteil Dalum zu einem Großbrand in einer Firma für Maschinenbau gekommen. Die Feuerwehr wurde gegen 16.10 Uhr zu der in der Industriestraße ansässigen Firma alarmiert. Dort schlugen bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte bereits hohe Flammen aus einer Gewerbehalle. Ein Übergreifen auf ein angrenzendes Gebäude sowie mehrere Container konnte erfolgreich verhindert werden. Die Feuerwehren aus Hesepe, Osterbrock, Meppen, Nordhorn und Wietmarschen waren mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.

Die etwa 1000 qm² große Halle brannte mitsamt des sich darin befindlichen Bürokomplexes vollständig nieder. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Ersten Schätzungen zur Folge entstand bei dem Feuer ein Schaden in Millionenhöhe. Der Einsatz forderte die Feuerwehrkräfte noch bis in die Nacht hinein.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell