Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Drei Personen lebensgefährlich verletzt

Schapen (ots)

Heut um 14:50 Uhr kam es auf der Hopstener Straße in Schapen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen lebensgefährlich verletzt wurden. Ein 63-Jähriger befuhr die Hopstener Straße in Richtung Schapen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das mit einer 49-jährigen Fahrerin sowie einem 52-jährigen Beifahrer besetzt war. Alle drei Unfallbeteiligten wurden lebensgefährlich verletzt. Die 49-Jährige sowie der 52-Jährige wurden dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Hopstener Straße ist bis ca. 17 Uhr voll gesperrt.

