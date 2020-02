Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rad geklaut

Hemer (ots)

Am gestrigen Mittwoch, in der Zeit von 07:20 Uhr - 14:40 Uhr, klauten unbekannte Diebe das mit einem massiven Kettenschloss gesicherte Cube Mountainbike (Typ AIM SL in blue) mit 27 Gang Shimano Kettenschaltung von einem Laternenpfahl an der Parkstraße Höhe 30.

Hinweise zu dem Dieb und dem Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

