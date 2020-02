Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Eigentümer vertreibt Einbrecher

Altena (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Haus - über die Terrassentür - Zur Roleye - einzubrechen. Während die Täter an der Terrassentür hebelten, schaltente der Geschädigte das Licht an. Daraufhin flüchteten die unbekannten Täter in die Dunkelheit.

Hinweise nimmt die Wache Altena entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell