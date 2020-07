Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Unbekannte sprengen Geldautomaten

Itterbeck (ots)

In der Nacht zu Dienstag ist es zu einer Geldautomatensprengung in einer Sparkassenfiliale an der Hauptstraße gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 03.50 Uhr den Vorraum der Bank und sprengte den Automaten. Durch die Explosion wurde sowohl der Geldautomat, als auch der Vorraum der Filiale beschädigt. Anschließend stieg der Täter als Beifahrer in einen wartenden PKW. Der sportliche Kleinwagen flüchtete in Richtung Niederlande.

Ein durch die Explosion entstandenes Feuer konnte zunächst mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Itterbeck führte eine Gasmessung durch und löschte erneut in dem Automaten entstandene Flammen. Die Anwohner der Obergeschosswohnung wurden vorsorglich evakuiert.

Ob die Täter Bargeld erlangten ist bislang nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

