Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen/Meppen/Nordhorn - Diebstahl aus Autos

Lingen/Meppen/Nordhorn (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Lingen, Meppen und Nordhorn zu Diebstählen aus Autos gekommen. In Meppen gelangte der Täter in der Heseper Straße von Sonntag auf Montag auf noch unbekannte Weise in den Innenraum eines Autos. Er entwendete eine Handtasche mit Inhalt im Wert von 750 Euro. In Lingen ist es von Freitag auf Samstag in der Johann-Strauß-Straße ebenfalls zu einem Diebstahl aus einem Auto gekommen. Hier wurden Gegenstände im unteren dreistelligen Gesamtwert gestohlen. In Nordhorn brachen die Täter am Sonntagnachmittag am Neumarkt zwei Schlösser an einem Auto auf. Sie konnten zwei Rucksäcke mit Portemonnaies im Wert von 200 Euro erbeuten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, keine Taschen und Wertgegenstände sichtbar im Auto liegen zu lassen.

