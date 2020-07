Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Versuchter Einbruch im Motorrad - Shop

Emsbüren (ots)

In den frühen Morgenstunden des Tages kam es in der Magnusstraße zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten gegen 01:00 Uhr die Eingangstür des Harley-Davidson-Shops aufzubrechen. Die Alarmanlage des Shops schlug Alarm und vertrieb dadurch vermutlich die Täter. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter (05977) 929210 entgegen.

