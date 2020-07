Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Renault beschädigt

Meppen (ots)

In der Zeit vom 10. Juli, 19.00 Uhr, bis 11. Juli, 01.00 Uhr, wurde in Geeste ein am Fahrbahnrand in der Markusstraße abgestellter Renault (Megane Scenic) von einem bislang unbekannten Täter hinten beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen (Tel. 05931-9490) in Verbindung zu setzen.

