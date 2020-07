Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Stoppelfeld in Brand geraten

Emlichheim (ots)

Am Montagnachmittag ist ein Stoppelfeld in der Oeveringer Querstraße auf einer Fläche von 150 x 150 Metern in Brand geraten. Ein Anwohner hatte auf seinem Grundstück Grünschnitt verbrannt. Der dadurch entstandene Funkenflug setzte vermutlich das Feld in Brand. Durch die umliegenden Landwirte und die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Laar/Hoogstede/Emlichheim, konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell