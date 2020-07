Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Sachbeschädigung und Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Schüttorf (ots)

Am Mittwoch in der Zeit von 18:15 Uhr bis 18:30 Uhr wurden in Schüttorf, am Bahnhof mehrere Fahrraddiebstähle und Sachbeschädigungen begangen. Eine bisher unbekannte Gruppe von ca. fünf bis sechs Jugendlichen brachen die Schlösser der Räder auf und fuhren mit den Rädern davon. Zuvor trieben sie an einem am Bahnhof abgestellten Krankenfahrstuhl ihr Unwesen. Zeugen die zur Tatzeit dort waren sowie weiter Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Tel. 05922/9800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell