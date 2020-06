Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A 5 - Autobahn nach Unfall blockiert, zwei Verletzte

Mahlberg (ots)

Aktuell sind die beiden Fahrspuren auf der A 5 in Richtung Norden im Bereich der Raststätte 'Mahlberg-Ost' nach einem Unfall blockiert. Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. In Kürze dürfte der Verkehr über einen Fahrstreifen wieder an der Unfallstelle vorbeigeführt werden können. Im Moment wird der Verkehr allerdings noch ausgleitet. Nach bisherigen Feststellungen war der Fahrer eines SUV gegen 15:15 Uhr zum Überholen vom rechten auf den linken Fahrstreifen ausgeschert. Ein auf der linken Fahrspur mit mutmaßlich hoher Geschwindigkeit herannahender Audi-Lenker konnte nicht mehr abbremsen und prallte in das Heck des Mercedes. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision von der Fahrbahn abgewiesen. Das Spurenbild erstreckt sich über eine Länge von 250 bis 300 Metern. Die beiden Fahrer trugen nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen davon und wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

/wo

