Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Beim Abbiegen mit Radfahrer kollidiert

Offenburg (ots)

Ein 27 Jahre alter Mountainbike-Fahrer hat sich am späten Dienstagnachmittag nach einer Kollision mit einem Auto leichte Verletzungen zugezogen. Eine 51 Jahre alte Nissan-Lenkerin war hierbei kurz nach 17 Uhr bei Grünlicht von der Otto-Hahn-Straße nach rechts in die Kinzigstraße abgebogen. Hierbei kollidierte sie mit dem gleichermaßen bei Grünlicht die Kinzigstraße querende Radler. Eine ärztliche Versorgung des Leichtverletzten an der Unfallstelle war nicht notwendig. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg bilanzierten einen Sachschaden von knapp 3.500 Euro.

