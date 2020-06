Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Waldbrand - 2. Nachtragsmeldung

Baden-Baden (ots)

Der Waldbrand am Samstagnachmittag im Stadtwald des Gewanns 'Hardberg' dürfte aufgeklärt sein. Der Hinweis von zwei jugendlichen Zeugen führte die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt auf die Spur eines 13-Jährigen. Der Junge hat zwischenzeitlich eingeräumt, mit einem Feuerzeug getrocknete Äste und Blätter entzündet zu haben. Die hierdurch entstandenen Glutnester haben sich letztlich auf rund einen halben Hektar Waldfläche ausgeweitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die besonderen Gefahren bei länger anhaltender Hitze und Trockenheit hin. Bitte beachten Sie das unter diesen Umständen geltende absolute Verbot von offenem Feuer (zum Beispiel Grill- oder Lagerfeuer) in Wäldern und werfen Sie dort keine Zigarettenkippen arglos weg. Ferner sollten keine Glasabfälle sorglos zurückgelassen werden. Diese können wie Brenngläser wirken und Feuer entfachen.

1. Nachtragsmeldung vom 02.06.2020, 14:51 Uhr

Baden-Baden - Waldbrand - Nachtragsmeldung Nach dem Waldbrand am Samstagnachmittag im Bereich des alten Steinbruchs haben die Beamten des Kriminalkommissariats die Ermittlungen aufgenommen. Nach aktuellem Sachstand gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 8.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen dauern an.

Ursprungsmeldung vom 30.05.2020, 17:47 Uhr

Baden-Baden - Waldbrand Am Samstagnachmittag kam es am Hardberg aus ungeklärter Ursache zu einem Waldbrand, der sich auf einer Fläche von rund einem halben Hektar ausbreitete. Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera unterstützte aus der Luft die Löscharbeiten der Feuerwehr in dem unwegsamen Gelände. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. /CBR

