Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, B 33 - Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Gengenbach (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 4.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Dienstagnachmittag auf der B 33 in Höhe des 'Strohbacher Kreuzes'. Der 30 Jahre alte Fahrer eines Nissan prallte hierbei gegen 16:10 Uhr, trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung, in das Heck eines Skoda, dessen 59-jähriger Lenker seine Fahrgeschwindigkeit verkehrsbedingt verringern musste. Eine 65 Jahre alte Mitfahrerin im Skoda trug durch die Kollision leichte Verletzungen davon und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

