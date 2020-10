Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Kupferfallrohre entwendet ++

Oldenburg (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 09. auf den 10.10.2020 haben bislang unbekannte Täter Kupferfallrohre am Gebäude der Stadtbücherei in Westerstede, Poststraße und an einem Bürogebäude am Albert-Post-Platz abmontiert und entwendet. Die Gesamtlänge der Fallrohre beträgt insgesamt über 11 Meter. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Diebstählen Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede (04488/833-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell