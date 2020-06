Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz -

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum 03.06.20, von 15:45 Uhr bis 16:25 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz, eines Supermarkts, in der Daniel-Bechtel-Straße. Der Geschädigte parkte dort seinen roten Hyunadi zum Zwecke eines Einkaufs. Als er seinen Einkauf beendet hatte, musste er feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer seine Heckstoßstange beschädigt und die Unfallörtlichkeit, ohne seine Beteiligung am Unfall bekannt zu geben, verlassen hatte. Täterhinweise liegen keine vor.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Schwarzenbarth, PHK

Telefon: 06233-313-3203

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell