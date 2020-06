POL-PDLU: Frankenthal - Abgerissener Außenspiegel

Polizeidirektion Ludwigshafen

Bereits am 31.05.20 zwischen 17:00 Uhr und 22 Uhr, stellte der Geschädigte seinen Pkw im Nachtweideweg, in Höhe der Hausnummer 60 ab. Später musste er feststellen, dass ein unbekannter Täter den Außenspiegel abgerissen hatte. Täterhinweise liegen keine vor.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

