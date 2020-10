POL-VER: Falsche Handwerker unterwegs - Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Falsche Handwerker unterwegs - Zeugen gesucht

Langwedel

Zwei Fälle von falschen Handwerkern wurden der Polizei am Mittwoch bekannt.

Bereits am Dienstag gegen 12 Uhr gab sich ein Mann gegenüber einer Frau im Drosselweg zunächst als Gasinstallateur aus und betrat anschließend ihre Wohnung. Dort begab er sich unter anderem in ihr Badezimmer. Die Frau wurde schließlich auf einen zweiten Mann aufmerksam, der die Treppe zur Wohnung heraufgekommen war. Die beiden Männer verließen daraufhin die Wohnung. Diebesgut wurde nicht erlangt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte die beiden Männer circa 50 bis 60 Jahre alt sein. Der Mann, der zuerst die Wohnung betrat, dürfte schwarze Haare haben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem schwarzen Oberteil mit Reißverschluss bekleidet. Der zweite Mann dürfte graue Haare haben und trug ein graues Oberteil.

In der Böttcherstraße kam es ebenfalls am Dienstag gegen 11:30 Uhr zu einem gleichgelagerten Vorfall. Ein bislang unbekannter Mann gab sich gegenüber der Geschädigten als Wasserwerker aus und betrat unter diesem Vorwand die Wohnung. Im Anschluss begab sich ein weiterer bislang unbekannter Mann in die Wohnung und nahm eine Geldbörse an sich.

Die Polizei hat in beiden Fällen Strafverfahren eingeleitet und sucht nach möglichen Zeugen, die Hinweise zu einem der Vorfälle oder den unbekannten Männern geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 04232-934910 von der Polizeistation Langwedel entgegengenommen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, die Eingangstür einer Wohnung nach dem Klingeln nicht bedenkenlos zu öffnen, sondern vorhandene Türspione, Fenster und Sperrbügel zu nutzen. Außerdem sollten keine fremden Personen in die Wohnung gelassen werden, sondern diese weggeschickt und eine Vertrauensperson hinzugerufen werden. Zudem sollten nur Handwerker in die Wohnung gelassen werden, die selbst beauftragt wurden oder zuvor angekündigt wurden. Weitere Präventionstipps stellt die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter folgendem Internetlink zur Verfügung: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

