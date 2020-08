Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch/Diebstahl

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend, 18.00 Uhr, und Mittwochvormittag (12.08.2020), 10.00 Uhr, sind an der Herrenschreiberstraße zahlreiche Handys gestohlen worden. Der oder die Täter beschädigten die Glaseingangstür des Handy-Reparaturgeschäftes derart stark, dass ein Zugang in die Räume möglich war. Dort entwendeten sie zahlreiche Handys. Erste Überprüfungen ergaben, dass es etwa 45 Geräte gewesen sein dürften. Anschließend flüchteten die Diebe vom Tatort. Angaben zum Diebesgut und zur Schadenshöhe werden noch genau recherchiert. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215. Sie bittet um Hinweise zu dem Einbruch oder zum Verbleib der gestohlenen Handys.

