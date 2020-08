Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Einbruch gemeldet

Recke (ots)

Auf dem Gelände des Baumarktes an der Hauptstraße haben sich in der Zeit zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen (11.08.2020) Diebe aufgehalten. An der Rückseite des Areals durchtrennten die Täter den Zaun und begaben sie sich dann auf das Gelände. Dort verschafften sie sich Zutritt zu einem Lager. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie zwölf braun-schwarze Grillmeister-Gasflaschen, jeweils acht Kilogramm. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib der 8-Kg-Gasflaschen unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell