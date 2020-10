Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Alkoholisiert am Steuer

Gernsbach (ots)

Mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sieht sich eine 44-Jährige Frau nach einer Alkoholfahrt am Donnerstagabend konfrontiert. Zeugen meldeten den Beamten des Polizeireviers Gaggenau, dass die Mittvierzigerin gegen 22:30 Uhr, trotz offensichtlicher Alkoholisierung, in ihr Auto eingestiegen und ihre Fahrt nach Hause angetreten haben soll. Eine Streifenbesatzung stattete der Frau daraufhin einen Besuch an ihrer Wohnanschrift ab. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille, weshalb die 44-jährige zur Erhebung einer Blutentnahme mit auf die Dienststelle musste. Ihr Führerschein befindet sich seither in amtlicher Verwahrung.

