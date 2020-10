Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Körperverletzung und Fahren unter Alkoholeinfluss

Au am Rhein (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Donnerstagnachmittag auf einem Discounterparkplatz in der Würmersheimer Straße. Aus noch ungeklärter Ursache gerieten gegen 16:45 Uhr zwei Männer im Alter von 35 und 42 Jahren in einen Streit, bei dem der ältere von beiden seinem Gegenüber einen Schlag ins Gesicht verpasst haben soll. Der 35-Jährige trug hierbei leichte Verletzungen im Gesicht davon. Den mutmaßlichen Schläger erwartet eine Strafanzeige.

Während der Aufnahme des Tathergangs konnten Beamte des Polizeireviers Rastatt feststellen, dass der 42 Jahre alte Mann die Strecke zum Discounter mit seinem Wagen offenbar unter dem Einfluss von Alkohol zurücklegte. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte mit etwa 0,7 Promille die Feststellung der Gesetzeshüter. Dem Audi-Lenker steht eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ins Haus.

