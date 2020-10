Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verkehrsunfall ausgelöst und aus dem Staub gemacht

Gaggenau (ots)

Der mutmaßliche Auslöser eines Verkehrsunfalls hat sich am Donnerstagabend unerkannt aus dem Staub gemacht. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Die Fahrerin eines Opel war gegen 22:30 Uhr eigenen Angaben zufolge auf der `Große Austraße` in Richtung `Markgraf-Wilhelm-Straße` unterwegs, als ihr ein Radfahrer unmittelbar nach dem Einmündungsbereich auf dem rechten Fahrstreifen entgegenkam. Der Lenker des Zweirads war offenbar ohne Beleuchtung unterwegs und befuhr zuvor entgegen der Einbahnstraße die Josefstraße in Richtung `Große Austraße`. Das Ausweichmanöver der Dame führte zu einer Kollision mit einem geparkten Seat und verursachte einen Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der unbekannte Radler - oder Zeugen die Hinweise zu dessen Identität geben können - werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau zu wenden.

