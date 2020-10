Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ausgerastet

Offenburg (ots)

Offenbar war der Hinweis einer Mitarbeiterin der Auslöser dafür, dass ein 28-Jähriger am Donnerstagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Okenstraße ausgerastet ist. Die dort für die Sicherheit zuständige Frau sprach den Mann gegen 17:30 an und forderte ihn auf, eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzuziehen. Die darauffolgenden Beleidigungen und der körperliche Angriff auf die Angestellte konnte durch das Eingreifen von Zeugen unterbunden werden. Hierbei wurde ein Helfer von dem 28-Jährigen gebissen, ein weiterer Unterstützer an der Hand verletzt. Alarmierte Beamte des Polizeireviers Offenburg konnten den Endzwanziger anschließend vorläufig festnehmen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung.

