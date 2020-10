Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Verletzt und bedroht

Appenweier (ots)

Ein Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in der Sander Straße wurde ersten Ermittlungen zufolge am späten Donnerstag von zwei weiteren dort lebenden Personen verletzt und bedroht. Der 32-Jährige alarmierte kurz vor 23 Uhr die Polizei und berichtete von einem Streit, welcher sich in der Folge zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte. Der 32 Jahre alte Mann soll hierbei auch mit einem Messer bedroht worden sein. Auslöser der Uneinigkeiten war ersten Erkenntnissen zufolge eine Meinungsverschiedenheit aufgrund der Verschmutzung von Sanitäranlagen. Beamte des Polizeipostens Appenweier ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen zwei Männer im Alter von 32 und 35 Jahren.

