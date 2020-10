POL-OG: Offenburg - Bei Diebstahl erwischt

Polizeipräsidium Offenburg

Zwei aufmerksamen Mitarbeitern eines Supermarkts in der Okenstraße ist es zu verdanken, dass am Mittwochnachmittag eine mutmaßliche Diebin dingfest gemacht werden konnte. Die Angestellten konnten gegen 16 Uhr beobachten, wie eine 63-Jährige einen scheinbar unbeobachteten Moment nutzen wollte und mehrere Lebensmittel in ihre Tasche packte. Anschließend wollte die Frau das Geschäft verlassen, ohne die eingesteckte Ware zu bezahlen. Sie hatte ihre Rechnung jedoch ohne das umsichtige Personal gemacht. Der Dame steht nun eine Anzeige wegen Diebstahl ins Haus.

