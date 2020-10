Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Einbruchsdiebstahl in Schulzentrum

Hausach (ots)

Bislang Unbekannte sind zwischen Montag, 15:30 Uhr und Dienstag, 6:15 Uhr in ein Schulzentrum in der Hauptstraße eingedrungen. Nach aktuellen Ermittlungen gelangten die Langfinger durch das Aufdrücken eines rückwärtig gelegenen, ebenerdigen Fensters in das Gebäude. Anschließend sollen sie mit mehreren entwendeten Schlüsseln und vier Getränkeflaschen das Gebäude durch ein zur Straße hin gelegenes Fenster wieder verlassen haben. Die zuvor entwendeten Schlüssel konnten später im nahen Umfeld wieder aufgefunden und einem Verantwortlichen übergeben werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07834 8357-0 bei Beamten des Polizeireviers Haslach zu melden.

