Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Baden-Baden (ots)

Aufgrund einer Vorfahrtsverletzung kam es am Mittwoch zu einer Kollision zwischen zwei Kraftfahrzeugen. Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 11:35 Uhr auf der Ortenaustraße unterwegs. An einer Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des von rechts, aus der Straße "Allee Cité ", kommenden VW-Lenkers. Die Beifahrerin des 25-Jährigen zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Klinikum verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 12.000 Euro.

/eb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell