Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unfall nach Fahrstreifenwechsel

Kehl (ots)

Der Wechsel des Fahrstreifens endete am Mittwochabend in Kehl für zwei Verkehrsteilnehmer mit einem Blechschaden. Ein 45-jähriger Busfahrer war gegen 19:20 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Marlen unterwegs. Als er in einem dortigen Kreisverkehr die Spur wechseln wollte, übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit einen neben ihm fahrenden Audi einer 49-jährigen und es kam zur Kollision. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden, welcher sich insgesamt auf rund 4.500 Euro belaufen dürfte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. /lw

