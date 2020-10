POL-LB: Sindelfingen: PKW beschädigt; Renningen: 53-Jähriger zeigt Hitlergruß; Herrenberg: Handtasche aus Kofferrraum gestohlen; Nufringen: Unfallflucht auf der K 1079

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Sindelfingen: PKW beschädigt

In der Nacht zum Mittwoch wurde ein PKW beschädigt, der im Karlsbader Weg in Sindelfingen in einer Garagenzufahrt vor einem Wohnhaus stand. Unbekannte warfen offenbar Steine gegen den Kia und beschädigten einen Außenspiegel, die Windschutzscheibe und die Motorhaube. Der Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Renningen-Malmsheim: 53-Jähriger zeigt Hitlergruß

In der Bergstraße in Malmsheim bekamen es drei Polizistinnen und ein Polizist am Mittwochmittag mit einem äußerst unkooperativen und respektlosen 53-Jährigen zu tun. Gegen 12.00 Uhr meldeten sich zwei 33 und 35 Jahre alte Männer bei der Polizei und teilten mit, dass sie ein Mann von einem Balkon aus beleidigt und er auch den Hitlergruß gezeigt habe. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg nahm Kontakt zu den beiden Männern auf, die sich vor dem Haus, indem sich der Tatverdächtige befand, aufhielten. Im Anschluss versuchten die beiden Beamtinnen die Wohnung zu lokalisieren, zu dem der Balkon gehört. Bereits im Hausflur kam ihnen der 53-Jährige entgegen, der stark alkoholisiert zu sein schien. Die Aufforderung sich auszuweisen, kommentierte der Mann damit, dass er nicht wisse, was ein Bundepersonalausweis sei und er seine Daten nicht preisgeben werden. Die Diskussion mit dem 53-Jährigen wurde im weiteren Verlauf nach draußen verlegt und die Polizistinnen forderten eine zweite Streifenwagenbesatzung an. Bis diese eintraf, beleidigte der Mann die beiden 23 und 27 Jahre alten Beamtinnen mit übelsten Kraftausdrücken und auch auf sexueller Basis. Auch ihnen gegenüber zeigte er den Hitlergruß. Um ihn nach Ausweispapieren durchsuchen zu können, wurden dem Tatverdächtigen gemeinsam mit der zweiten Streifenwagenbesatzung Handschließen angelegt. Da kein Ausweis aufgefunden werden konnte, wurde der 53-Jährige zum Polizeirevier Leonberg gebracht. Auf der Fahrt dorthin mussten sich auch die 28 Jahre alte Polizistin und ihr 27-jähriger Kollege auf das übelste beleidigen lassen. Auf dem Polizeirevier verweigerte der Mann einen Atemalkoholtest. Seine Identität konnte schließlich jedoch festgestellt werden. Er musste den Rest des Tages in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen und wird sich wegen Beleidigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten müssen.

Herrenberg: Handtasche aus Kofferraum gestohlen

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs Herrenberg, der an Landesstraße 1184 liegt, etwas Verdächtiges beobachtet haben. Ein noch unbekannter Täter beobachtete eine 79 Jahre alte Ford-Fahrerin vermutlich dabei, als sie ihre Handtasche in den Kofferraum legte. Nachdem die Frau ihren PKW verlassen hatte, schlug der Dieb eine Scheibe des Ford ein und gelangte so in den Innenraum. Aus dem Kofferraum entwendete er dann die Handtasche, in der sich persönliche Dokumente und ein zweistelliger Bargeldbetrag befanden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Nufringen: Unfallflucht auf der K 1079

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Herrenberg gegen einen noch unbekannten Fahrer eines dunkelgrauen Mercedes Kombi, der am Mittwoch gegen 23.20 Uhr auf der Kreisstraße 1079 in einen Unfall verwickelt war. Der Unbekannte und ein 32-Jähriger Seat-Fahrer waren zunächst auf der K 1079, die zwischen Nufringen und Gärtringen verläuft, unterwegs. An deren Ende wollten beide nach links auf die Bundesstraße 14 abbiegen. Der Unbekannte hatte sich auf den linken Linksabbiegestreifen eingeordnet, während sich der 32 Jahre alte Mann auf dem rechten befand. Beim Abbiegen geriet der Mercedes-Fahrer aus unbekannter Ursache nach rechts und prallte gegen den Seat. Im Anschluss ergriff er die Flucht und fuhr auf die Bundesautobahn 81 Richtung Singen auf. Der Seat-Lenker versuchte dem Mercedes zu folgen, konnte ihn jedoch nicht einholen. Am Seat entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, entgegen.

