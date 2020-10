Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Ditzingen; Unbekannter Radfahrer in Korntal-Münchingen gesucht, Raub in Gerlingen

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Unfallflucht mit 7.000 Euro Sachschaden

Nach einer Unfallflucht mit einem Sachschaden von rund 7.000 Euro sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Dienstag 15:00 Uhr und Mittwoch 12:00 Uhr streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, der am Straßenrand abgestellt war. Der unbekannte beschädigte an dem geparkten Wagen die komplette Fahrerseite und machte sich anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können.

Korntal-Münchingen: Radfahrer geflüchtet

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwoch gegen 20:00 Uhr in der Steinbeisstraße in Korntal ein noch unbekannter Radfahrer gestürzt. Hierbei stieß er gegen das linke Fahrzeugheck eines Audi, der vor einer Garageneinfahrt stand. Anschließend verließ der Unbekannte die Örtlichkeit in Richtung der Tubizer Straße und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Derzeit ist bekannt, dass der Radfahrer zur Tatzeit schwarz gekleidet und mutmaßlich mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs war. Obendrein konnte am Unfallort eine weiße Schirmmütze aufgefunden werden. Ob diese dem Radfahrer gehört, ist momentan unklar. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel 07156 4352-0, entgegen.

Gerlingen: 25-Jähriger beraubt

Ein 25-jähriger Mann wurde am Mittwoch gegen 20:50 Uhr in der Breitwiesenstraße in Gerlingen Opfer eines Raubes. Als der Mann am Fahrbahnrand stand wurde er offenbar von einer vierköpfigen Männergruppe angesprochen. Diese sollen nach Betäubungsmitteln gefragt haben. Als der 25-Jährige verneinte, wurde er von den Unbekannten geschlagen und am Boden liegend mutmaßlich gegen den Kopf getreten. Im Anschluss nahmen die Täter seine Kopfhörer, seine Mütze, sein Smartphone sowie persönliche Dokumente an sich und suchten, nachdem ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam geworden war und die Tätergruppe angesprochen hatte, damit das Weite. Bei den Tätern soll es sich um vier Männer im Alter von etwa 18 bis 20 Jahren handeln. Sie waren dunkel gekleidet und einer von ihnen soll einen dunkleren Teint haben. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, in die auch mehrere Streifen des benachbarten Polizeipräsidiums Stuttgart eingebunden waren, führten nicht zum Erfolg. Durch den Angriff erlitt der 25-Jährige leichte Verletzungen und musste durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 zu melden.

