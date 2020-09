Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/Drangstedt. Am Sonntagnachmittag (13.09.2020) kam es gegen 13:00 Uhr auf der L120 zwischen den Ortsteilen Drangstedt und Bad Bederkesa zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Pkw. Ein 47-jähriger Bremerhavener gab an mit seinem PKW auf der Landesstraße 120 in Richtung Bad Bederkesa gefahren zu sein, als ihm ein bislang unbekannter SUV entgegenkam. Dieser sei über die Leitlinie hinweg auf seinen Teil der Fahrbahn gefahren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des SUV flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug des Bremerhaveners wurde der linke Außenspiegel stark beschädigt. Zu dem bislang unbekannten zweiten PKW ist derzeit nur bekannt, dass es sich um einen weißen bis grauen SUV handelt. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Vermutlich wurde das Fahrzeug im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743-9280) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Hertz

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell